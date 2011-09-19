Заробітчанам з України 9 місяців не платять зарплати – годує їх ООН

Більше двох десятків українців, які виїхали на заробітки в Ірак (будували там урядові котеджі), вже майже 9 місяців чекають своїх зарплат. Про це «Сьогодні» розповів один із заробітчат, що повернулися, житомирянин Андрій Бобер: «Наскільки я знаю, зараз в Іраку залишилися 24 українці з різних областей країни, переважно, із західних. Вони чекають своїх зарплат і без грошей виїжджати не хочуть. Їжею їх забезпечують українське консульство і ООН. Я повернувся з Іраку на початку літа, мені гроші заплатили. Просто пощастило — я приїхав раніше інших і був в першій партії на отримання зарплати. Середня зарплата в місяць там складала $1500—1700. Але фірма-підрядник розорилася».

За його словами, всього на будівництві працювало близько 200 українців, і багато хто з них виїхав, не дочекавшись зарплат, — їм дали грошей тільки на дорогу. В українському МЗС говорять, що будівельникам потрібно вирішувати свою проблему в судовому порядку, але краще повернутися додому. Правда, у такому разі шанси отримати зарплату зводяться до нуля, говорять юристи.