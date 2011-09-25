Від того, що Путін зібрався в президенти, Україні гірше не стане

Висунення прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА на пост Президента РФ не вплине на українсько-російські відносини.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Центру політичної інформації (РФ) Олексій МУХІН.

«Висунення В.ПУТІНА на посаду Президента не вплине на відносини з Україною. В.ПУТІН на посту прем`єра так само регулює взаємини з Україною, як це буде він робити, коли стане Президентом», - сказав О.МУХІН.

На його думку, також це рішення ніяк не вплине на врегулювання ситуації з арештом екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.