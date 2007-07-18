Путін змінив голову Ради Безпеки з дипломата на чекіста

Володимир Путін звільнив колишнього міністра закордонних справ Ігоря Іванова з посади секретаря Ради Безпеки РФ і поклав виконання цих обов`язків на його заступника Валентина Соболєва. Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Кремля.

Сам Іванов заявив, що після відставки залишить політику і присвятить час викладанню та науці. За словами Іванова, рішення піти у відставку пояснюється тим, що поставлені свого часу перед ним Путіним завдання вже виконані. "Коли в березні 2004 року Путін призначив мене секретарем Ради, він поставив переді мною конкретні завдання щодо організації роботи Ради та її апарату. Ці завдання, як мені здається, переважно виконані. Я визнав можливим звернутися до президента з проханням звільнити мене з посади", - заявив Іванов.

Одразу після звістки про відставку Іванова серед його найбільш вірогідних наступників називалися генпрокурор Юрій Чайка, глава Держнаркоконтролю Віктор Черкесов і спікер Держдуми Борис Гризлов.

За час існування Ради Безпеки з 3 червня 1992 року змінилися десять керівників цього органу.

Згідно з даними сайту СБ РФ, генерал-полковник Валентин Соболєв народився 1947 року, закінчив Московський інженерно-будівельний інститут. З 1972 року служив на різних посадах в органах КДБ СРСР, МБ, ФСК, ФСБ Росії, в 1974 році закінчив Вищу школу КДБ. З 1994 року Соболєв мав посаду заступника директора ФСК (Федеральної служби контррозвідки), а з 1997 року — першого заступника директора ФСБ. Заступником секретаря СБ РФ був призначений 1999 року.

Лента.ру