Через спеку у Молдові створюють спеціальні пункти надання питної води

Безплатні мобільні пункти роздачі питної води будуть створені в Молдові вже завтра. Таке рішення ухвалив у середу уряд країни з огляду на настання спеки.

Як повідомив РІА Новости співробітник прес-служби кабінету міністрів, паралельно із створенням цих пунктів прем`єр-міністр Василь Тарлєв наказав забезпечити суворий контроль за якістю води, що подається.

На спеціальному робочому засіданні Кабміну обговорені проблеми, які можуть виникнути через спеку (до 41 градуса), що встановилась у країні, та заходи для їх розв’язання. Учасники засідання доповіли про готовність медико-санітарних установ республіки надавати спеціалізовані медичні послуги населенню. На засіданні намічено план профілактичних заходів задля посилення протипожежної безпеки.

Ухвалено посилити контроль за якістю харчових продуктів, що продаються в торговельних закладах.