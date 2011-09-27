Міністр оборони огляне майбутній український космодром у Бразилії

26 вересня розпочався візит української делегації на чолі з міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЕМ до Федеративної Республіки Бразилія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, в рамках візиту у столиці країни місті Бразиліа відбудеться зустріч глави оборонного відомства України з його бразильським колегою Селсу АМОРІМОМ та переговори делегацій Міністерства оборони України та Міністерства оборони Федеративної Республіки Бразилія.

Керівник вітчизняного оборонного відомства у Міністерстві військово-морських сил ЗС Федеративної Республіки Бразилія проведе зустрічі з командуючим ВМС ЗС Бразилії адміралом ескадри Жуліо СОАРЕШ Де МОУРА НЕТО.

27 вересня делегація України працюватиме на військовому аеродромі пускового центру Алкантара ВПС Федеративної Республіки Бразилія, в проектуванні і будівництві якого беруть участь українські фахівці (об’єкт будівництва космодрому). Зокрема, для української сторони заплановані презентації президента Космічного Агентства Бразилії Марко Антоніо РАУППА та директора пускового центру Алкантара полковника авіації Рікардо Родрігеса РАНЖЕЛА. Своєю чергою, генеральний директор Бінаціональної компанії Alcantara Cyclone Spаce Олександр СЕРДЮК поінформує про хід реалізації україно-бразильського проекту “Циклон-4”.

Передбачається, що члени української делегації ознайомляться з об’єктами пускового центру Алкантара Управління Науки та Технології у аерокосмічній сфері ВПС ЗС Федеративної Республіки Бразилія. Зокрема, їхній увазі буде представлено командно-контрольний пункт, сектор підготовки до запуску ракет VLS, місце закладання “Першого каменю”, індустріальний майданчик будівництва українсько-бразильського проекту.

28 вересня передбачений візит делегації України до Департаменту науки і технології Військово-повітряних сил ЗС Бразилії у місті Сан-Жозе-Душ-Кампос.

29 вересня члени української делегації працюватимуть на об’єктах ескадри військово-морської частини 1-го військово-морського округу ВМС ЗС Бразилії та учбового центру імені Адмірала Маркеса де Леао, дислокованих у місті Ріо-де-Жанейро.

Візит української делегації на чолі з М.ЄЖЕЛЕМ до Бразилії триватиме до 30 вересня.