Лукашенко пояснив, чим йому КДБ не догодив

Президент Білорусії Олександр Лукашенко зажадав від нового керівництва комітету держбезпеки протягом 2007 року обновити склад КДБ країни.

"Протягом цього року ви повинні вичистити комітет від тих, хто вже мав бути на пенсії", - сказав Лукашенко, представляючи нового керівника комітету Юрія Жадобіна співробітникам.

При цьому білоруський президент заявив, щоб до нього ніхто з проханнями про продовження терміну служби пенсіонерам не підходив, і піддав жорсткій критиці роботу КДБ Білорусії.

За його словами, "є проблиски, але це поодинокі випадки, а в іншому - співробітники КДБ ходять і не знають, чим їм зайнятися".

"Немає професіоналів, знизився рівень співробітників, що призводить до відкритих провалів", - сказав Лукашенко. "Те, що сьогодні знають в КДБ, знає вся країна... Цим пояснюється зміна керівництва КДБ", - зазначив білоруський лідер", - сказав Лукашенко. За словами білоруського президента, співробітники КДБ у районах Білорусії "перетворилися на пастухів".

Він також зажадав, щоб нові кадри добиралися за професійними знаннями, а не за знайомством. Президент Білорусії також торкнувся і комерційної діяльності працівників КДБ. "Якщо дехто буде влаштовувати свої комерційні справи в комітеті, то я руки пообрубаю по плечі", - сказав Лукашенко.

Він також прокоментував факт побиття співробітниками КДБ голови Комітету державного контролю країни. "За фактом побиття співробітниками КДБ голови Комітету державного контролю розбиратимуться прокурор і інші відомства", - сказав Лукашенко. "Але це безкарним не залишиться. Потурання головотяпству й непрофесіоналізмові не терпітиму. Я не допущу, щоб вищі посадовці ходили по вулицях озираючись і боялися ухвалювати рішення", - сказав Лукашенко.

"Я ніколи не вимагав від КДБ захищати мою особисту владу. Ви повинні захищати інтереси народу і держави. Ви повинні діяти тихо і непомітно... Я вас контролюватиму як дітей, оскільки ціную вашу роботу", - сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що здебільшого, в комітеті державної безпеки існує корупція серед "полковників і генералів". Середня ланка і виконавці в КДБ, на думку білоруського лідера, гідні люди. "Іноді начальники відділу і керівництво КДБ займалися тим, щоб приховати ті факти, які надавали їм їх підлеглі", - повідомив Лукашенко.

РІА «Новости»