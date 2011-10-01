Грищенко про Росію: тепер знаємо, з ким маємо справу

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО позитивно оцінює факт визначення конкретної кандидатури від влади на пост Президента Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі Шустер Live, коментуючи інформацію, що балотуватися на цю посаду буде Володимир ПУТІН.

"Думаю, краще знати, хто твій партнер, аніж бути у сумнівах - чи один, чи другий (Володимир ПУТІН та Дмитро МЕДВЕДЄВ - УНІАН). Зараз ми знаємо, хто він є, хто буде найближчим часом визначати політику Росії", - сказав він.

К.ГРИЩЕНКО вважає, що візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви відбувся дуже вчасно, саме в той день, коли відбулася пропозиція щодо висунення В.ПУТІНА.

"Для нас важливо вибудовувати відносини з тим, кого, так чи інакше, система політичної влади сусідньої країни обирає. Ми, так чи інакше, будемо змушені і повинні налагоджувати ці відносини", - заявив він.

К.ГРИЩЕНКО переконаний, що нинішня влада буде вибудовувати таку політику, яка відповідає інтересам обох країн. При цьому він запевнив, що це буде "жорстко", але позитивно.

"Вже сьогодні ми можемо вибудовувати ці відносини, знаючи основні параметри, як особистості, так і попереднього досвіду і загального світогляду тих людей, з якими ми маємо справу. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми знаємо, з ким ми маємо справу. І ми знаємо, що ми маємо відстоювати. Відтак, нам легше", - сказав міністр.

Як повідомлялося, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи на з`їзді "Єдиної Росії" 24 вересня, погодився очолити список партії на виборах в Держдуму в грудні і запропонував прем’єру В.ПУТІНУ балотуватися в Президенти РФ, заявивши, що сам піде працювати в уряд. У свою чергу В.ПУТІН висловив упевненість, що Д.МЕДВЕДЄВ зможе після перемоги "Єдиної Росії" в думських виборах створити ефективну управлінську команду і, очоливши уряд, продовжити роботу з модернізації країни.