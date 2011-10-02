Військові погодилися змінити закон про вибори

Військова влада Єгипту поступилася демонстрантам і погодилися змінити виборче законодавство перед виборами до парламенту, які мають відбутися в листопаді.

Учасники акцій протесту стверджують, що якщо закон залишити в нинішній редакції, то до парламенту пройде велика кількість прихильників колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака.

На які поправки погодилося піти військове керівництво країни, поки не відомо, зауважує Бі-бі-сі. У суботу в Каїрі відбулася зустріч начальника глави Генштабу армії Єгипту Самі Аннана з представниками 17 єгипетських політичних партій, на якій обговорювалося політичне майбутнє Єгипту.

Напередодні на центральній площі Каїра пройшла чергова масова акція "Повернення революції", в якій взяли участь кілька тисяч людей. Акцію організувала Коаліція революційної молоді Єгипту. Демонстранти виступали за зміну закону про вибори, скасування надзвичайного стану, свободу ЗМІ і справедливе правосуддя. Увечері акція офіційно закінчилася, її учасники розійшлися. Поліція та військові в забезпеченні безпеки акції участі не брали. Тим не менш, "Повернення революції" пройшло без серйозних інцидентів, пише РІА "Новости".