Катар вкладе 1,2 млрд євро в родовища золота в Греції

Катарські інвестори уклали в суботу угоду про великі інвестиції в економіку Греції, повідомило Афінське агентство новин.

За інформацією агентства, Катар вкладе 1,2 мільярда євро в компанію з розробки золотих родовищ на півночі Греції, що повинно принести країні 1500 нових робочих місць.

Угода про інвестиції було підписано в Афінах у присутності прем`єр-міністра Греції Йоргоса Папандреу і еміра Катару Хамада бін Халіфа Аль Тані.

Угода укладається в той момент, коли Греція намагається скоротити дефіцит держбюджету і отримати кредити ЄС і МВФ, щоб уникнути дефолту, нагадує РИА Новости. Також Греція зобов`язалася в найближчі роки приватизовувати державні активи на 50 мільярдів євро. Однак нинішнє важке фінансове становище країни не відлякує катарських інвесторів, які рік тому підписали рамкову угоду про інвестиції в Грецію і зараз реалізують перший з намічених проектів.

Раніше Катар висловлював зацікавленість у придбанні морського порту, але угода не відбулася. Також катарським інвесторам цікаві інвестиції в нерухомість на території колишнього міжнародного аеропорту на афінської рив`єрі, однак переговори поки не просунулися досить далеко, щоб сторони вийшли на укладення угоди.