Поліція Нью-Йорка заарештувала понад 500 протестувальників

Нью-йоркські поліцейські заарештували понад 500 учасників акції протесту, які заблокували рух на Бруклінському мосту в рамках акції "Окупуй Волл-стріт", передає Reuters з посиланням на офіційного представника поліції.

Серія арештів відбулася після того, як велика група мітингувальників від`єдналася і спробувала пройти маршем через Бруклінський міст, перекривши на ньому рух.

Акція "Окупуй Волл-стріт" проходить в Нью-Йорку вже другий тиждень, її учасники протестують проти вилучення банками закладеного під іпотечні кредити майна, безробіття, скорочень бюджетних витрат на соціальні потреби, а також положення етнічних меншин в США.

Учасники руху ще до початку серії акцій протесту заявляли, що хочуть повторити в США сценарій арабських революцій, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.