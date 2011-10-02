Лукашенко помилував колишнього суперника на виборах

Колишній кандидат у Президенти Білорусії Дмитро УСС, засуджений до п`яти з половиною років позбавлення волі за організацію масових безладів, звільнений.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на білоруське видання "Хартія-97", його відпустили ввечері у суботу, 1 жовтня.

Д.УССА звільнили після того, як Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО підписав указ про його помилування.

Уточнюється, що до звільнення Д.УСС перебував у республіканській тюремній лікарні в Мінську. Сам опозиціонер заявив, що почувається нормально, "лише тиск підстрибує".

На думку Д.УССА, його випустили завдяки вимогам США і Євросоюзу, які наполягають на звільненні білоруських опозиціонерів.

Колишній кандидат у Президенти заявив також, що братиме участь в кампанії зі звільнення інших політв`язнів.

*** Д.УСС разом з іншими опозиціонерами був звинувачений у організації безладів у грудні 2010 року: тоді кілька десятків тисяч чоловік вийшли на вулиці Мінська, протестуючи проти фальсифікацій, які, на їхню думку, мали місце під час президентських виборів.

Демонстрантів розігнав спецназ, а пізніше почалися затримання можливих організаторів протестів. Серед них, крім Д.УССА, опинилися й інші кандидати в Президенти: Андрій САННИКОВ, Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ. Всі вони були засуджені до різних строків ув`язнення. Ще одному екс-кандидатові, Алесю МИХАЛЕВИЧУ, вдалося виїхати за кордон.

Вирок Д.УССУ було винесено в травні 2011 року.

Влади США і ЄС неодноразово вимагали від Білорусії звільнення опозиціонерів і вводили проти країни різні санкції.

У серпні О.ЛУКАШЕНКО помилував дев`ять чоловік із числа засуджених за безлади після виборів, а у вересні пообіцяв, що відпустить й решту представників опозиції, які перебувають в ув`язненні.