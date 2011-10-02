Британія заборонила в’їзд 60 російським чиновникам

Великобританія ввела візові санкції щодо російських чиновників, пов’язаних зі справою Сергія Магнітського, пише 2 жовтня The Observer з посиланням на власні дипломатичні джерела.

У британському «списку Магнітського» щонайменше 60 чиновників, так чи інакше причетних до загибелі юриста фонду Hermitage Capital.

За даними видання, рішення про введення санкцій було прийнято на рівні британського уряду, проте МЗС Великобританії офіційно не оголосило про нього з побоювань погіршити відносини з Росією. Офіційно інформація про існування такого списку не підтверджена; представник британського МЗС лише заявив виданню, що міністерство залишає за собою право заборонити в'їзд в країну тим людям, чия присутність у Великобританії небажана з яких-небудь причин.

Як повідомив газеті колишній член британського уряду Кріс Брайант, нинішній міністр у справах імміграції Деміен Грін в бесіді з ним «дав зрозуміти», що візові санкції дійсно існують. На думку Брайанта, Великобританії слід оголосити про них публічно, як це зробили, наприклад, США.

Про існування американського «списку Магнітського» стало відомо ще в 2010 році, а в липні 2011 року про нього офіційно оголосив Держдепартамент США. У цей список увійшло кілька російських чиновників (точне число невідоме), яким заборонили в'їзд до США. У відповідь на це президент Росії Дмитро Медведєв доручив Міністерству закордонних справ підготувати список громадян США, яким буде заборонений в'їзд до Росії.

Юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський помер у лікарні СІЗО «Матроська тиша» в листопаді 2009 року. Він перебував під вартою за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. До взяття під варту Магнітський займався розслідуванням розкрадання активів у Hermitage Capital, підозрюючи в цьому якихось співробітників силових структур.

Близькі Магнітського наполягають на тому, що причиною його смерті стало те, що йому вчасно не надали медичну допомогу. У липні 2011 року Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти колишніх співробітників СІЗО Лариси Литвинової, яка була лікарем Магнітського, і її начальника Дмитра Кратова. Розслідування смерті Магнітського продовжується донині.

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