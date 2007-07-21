Джордж Буш повернув собі повноваження президента США

Президент США Джордж БУШ повернув собі повноваження голови держави, які були передані віце-президентові Діку ЧЕЙНІ на час медичного обстеження, передає агентство Reuters.

Як повідомив офіційний представник Білого дому Скотт СТЕНЗЕЛ, лікарі виявили і видалили п`ять поліпів у кишечнику Дж.БУША. С.Стензел запевнив, що поліпи були маленькі і не становили загрози для здоров`я президента.

Д.Чейні виконував обов`язки президента США приблизно протягом двох годин, поки тривала операція Дж.БУША.

Він пройшов процедуру колоноскопії - огляду товстого кишечника за допомогою ендоскопа. Вона застосовується для діагностики раку і запальних захворювань.

Тимчасова передача президентських повноважень передбачена 25-ю поправкою до конституції США, прийнятою 1967 року. Раніше Дж.БУША до цієї поправки вдавалися лише одного разу: 1985 року Рональд Рейган на час хірургічної операції передав повноваження... Джорджеві Бушу-старшему.