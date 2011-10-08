Теракт в Іраку: припинено видобуток нафти на найбільшому родовищі

Видобуток нафти на найбільшому у світі родовищі вуглеводнів Румейла в південній частині Іраку було тимчасово припинено через два вибухи, які прозвучали минулої ночі на підприємстві, на експорт це не вплинуло.

Як передає Газета.Ru, про це заявив міністр нафти Іраку Абдель Карім аль-ЛУЕЙБІ в суботу.

За його словами, зараз проводиться ремонт трубопроводів, але поки що невідомо, коли поновиться видобуток нафти на родовищі, розробленому BP і китайською CNPC.

«Два вибухи пошкодили трубопровідні мережі транспортування нафти з Румейла на сховища Зубайра. Нам вдалося погасити пожежу, після чого почалися відновні роботи», – сказав міністр нафти.

Компанія BP заявила, що їй довелося зупинити виробництво на нафтовому родовищі Румейла після того, як державна Південна нафтова компанія Іраку попросила про це у зв`язку з вибухами.

«Нас попросили згорнути виробництво в Румейлі. Від Південної нафтової компанії ми дізналися, що може бути пошкоджена лінія експорту за межі області», – сказав представник ВР.

Джерела в поліції Басри сказали, що пожежі було погашено о 6:00 ранку суботи і первинні доповіді засвідчили, що на мережах трубопроводів було розміщено дві бомби.

«Це терористичний акт. Ми знайшли докази того, що бомби були використані, аби підірвати трубопровідні мережі», – сказав співробітник поліції в Басрі на умовах анонімності.