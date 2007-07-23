Путін вніс до Держдуми законопроект про припинення дії ДЗЗСЄ

Президент РФ Володимир ПУТІН вніс до Держдуми законопроект "Про припинення Російською Федерацією дії Договору про звичайні збройні сили в Європі".

Про це з посиланням на представника апарату нижньої палати російського парламенту повідомляє РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, 13 липня В.ПУТІН підписав указ про припинення дії ДЗЗСЄ і пов`язаних із ним міжнародних договорів у зв`язку з винятковими обставинами, що відносяться до змісту ДЗЗСЄ, зачіпають безпеку РФ і вимагають вживання невідкладних заходів". Дія ДЗЗСЄ й цих угод припиняється через 150 днів із дати отримання повідомлень.

14 липня МЗС Росії повідомив про передачу повідомлення про призупинення депозитаріям і державам-учасникам ДЗЗСЄ. Росія припинила дію ДЗЗСЄ "до тих пір, поки країни НАТО не ратифікують угоду про адаптацію й не почнуть сумлінно виконувати цей документ", повідомив раніше МЗС.

У договорі беруть участь 30 держав, проте з моменту відкриття документа до підписання цю угоду ратифікували тільки Росія, Білорусь, Казахстан і Україна.