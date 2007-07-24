ООН відмовила Тайваню

ООН не прийняла заявку Тайваню на вступ до організації, передає у вівторок агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на китайську версію інтернет-сайту ООН.

Секретаріат ООН обгрунтував відмову поновити членство Тайваню, посилаючись на резолюцію Генеральної Асамблеї 1971 року, в якій підкреслюється, що представники КНР є єдиними законними представниками Китаю в ООН. Таким чином, Тайвань, будучи частиною Китаю, не має права стати членом ООН, що об`єднує суверенні держави.

У 1949 році на Тайвань втекли декілька мільйонів прихильників партії Гоміньдан, що програла комуністам боротьбу за владу в материковому Китаї. Китай вважає Тайвань однією зі своїх провінцій.

Тайванські власті стверджують, що на острові існує "Китайська республіка" (КР), яка є правонаступником першої китайської республіки, заснованої Сунь Ятсеном в 1912 році.

До 1971 року "Китайська республіка" представляла Китай в ООН і навіть була постійним членом Ради безпеки цієї організації, проте потім місце в ООН перейшло від "Китайської республіки" на Тайвані до КНР.

З тих пір тайванські власті неодноразово подавали заявки на вступ в ООН від імені "Китайської республіки", але одержували відмову.

У 2000 році до влади на Тайвані прийшла опозиційна Демократична і прогресивна партія (ДПП), яка узяла курс на проголошення незалежності острова.

Офіційний Пекін уважно стежить за всіма ініціативами тайванських властей. Власті КНР не раз заявляли, що зміна офіційної назви з "Китайської республіки" на "Тайвань" розглядатиметься як серйозний крок до проголошення формальної незалежності острова.