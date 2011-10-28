НАТО оголосило про завершення військової операції в Лівії до 31 жовтня

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Рада НАТО оголосила про завершення військової операції в Лівії до 31 жовтня, передає Бі-Бі-Сі.

Раніше Рада Безпеки ООН скасувала з 31 жовтня режим безполітної зони в Лівії.

За даними НАТО, за всю операцію, що тривала близько дев`яти місяців, авіація альянсу здійснила більш як 26 тисяч вильотів.

Як повідомляв УНІАН, з середини лютого в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою усунення полковника Муаммара Каддафі, який правив країною більш як 40 років, які згодом переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками.

Рада безпеки ООН 17 березня прийняла резолюцію, що передбачає введення безполітної зони над Лівією і робить можливим іноземне військове втручання в ситуацію в цій північноафриканській країні. В операції коаліційних сил, що почалася 19 березня, беруть участь Велика Британія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія, Норвегія.

20 жовтня М.Каддафі був захоплений під час боїв біля міста Сірт. Пізніше представники Національної перехідної ради Лівії заявили, що М.Каддафі помер від одержаних поранень.

Після цього нова влада Лівії офіційно оголосила про "звільнення" країни від режиму М.Каддафі.