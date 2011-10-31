Слідство встановило, чому розбився літак з командою «Локомотив»

Як стало відомо «Коммерсантъ», розслідування катастрофи «Як-42» в аеропорту Ярославля, в якій загинула хокейна команда місцевого «Локомотива», завершено, і вже на цьому тижні можуть бути оприлюднені його результати. Причиною аварії, очевидно, назвуть помилкові дії при зльоті командира екіпажа Андрія Соломенцева. Як було встановлено розслідуванням, на розгоні він мимоволі пригальмував літак, поставивши ступні на педалі, а коли почав тягнути на себе штурвал, намагаючись відірвати важку машину від землі, уперся в них ногами ще сильніше.

Эхо Москвы