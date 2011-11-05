Активістки Femen оголилися в Римі проти Берлусконі

Активістки українського громадянського руху Femen взяли участь у маніфестації в Римі, організованій провідною опозиційною силою країни - Демократичною партією, повідомляє агентство TMNews.



Акція під гаслом "В ім'я італійського народу" зібрала на площі Сан-Джованні (San Giovanni) більше тисячі людей, які виступають проти глави уряду Італії Сільвіо Берлусконі і закликають його негайно піти у відставку.



Серед учасників маніфестації, де переважали прапори Демократичної партії країни, виявилися й українські дівчата, які цього разу постали перед публікою в кольорах італійського прапора: тіло однієї з трьох було повністю покрито зеленою фарбою, другої - білою, а третьої, відповідно, червоною. Голови прикрашав традиційний український вінок.



"Ми приїхали сюди, щоб сказати, що такі політики як Берулсконі не можуть керувати (країною), не можуть допомагати народу. Ми проти Берлусконі, тому що в Україні в нас точно така сама ситуація з президентом Віктором Януковичем", - наводить слова однієї з них РІА "Новости".



Крім українських активісток, у маніфестації Демократичної партії Італії взяли участь також представники лівоцентристських сил з Німеччини та Франції.



В останні тижні Італія, що переживає в найгостріші фінансово-економічні труднощі, балансує також і на межі урядової кризи. Відставки Берлусконі вимагають не тільки представники опозиції, а й провідних профспілок країни, об'єднань промисловців і видні представники національного єпископату. Але сам прем'єр вважає, що тільки він і його команда зможуть вивести країну з економічної кризи, альтернативи нинішньому уряду немає, а сам він у відставку йти не збирається.

Фото с сайта Femen