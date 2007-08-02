У Тихому океані стався потужний землетрус

Американська служба геологічного спостереження в середу, 1 серпня, повідомила про зафіксований нею сильний землетрус в Тихому океані, передає Reuters.

За даними сейсмологів, епіцентр поштовхів силою 7,3 балу за шкалою Ріхтера знаходився у 80 кілометрах від острова Вануату, розташованому на відстані дві тисячі кілометрів на північний схід від Австралії.

Про небезпеку виникнення цунамі нічого не повідомляється. Дані про жертви або руйнування також поки що не надходили.