Встановлено джерело недавнього підвищення радіації в Європі

Джерелом недавнього поширення в атмосфері деяких країн Європи радіоактивного йоду-131, ймовірно, стала медична лабораторія, що знаходиться в Угорщині. Такого висновку дійшло Міжнародне агентство з атомної енергії.

МАГАТЕ повідомило сьогодні з посиланням на угорське відомство з ядерної енергії, що найбільш імовірним джерелом незначного підвищення рівня радіації в декількох європейських країнах став витік з лабораторії Інституту ізотопів у Будапешті. Результати досліджень у цьому інституті застосовуються в медицині і промисловості.

Витік відбувався в період з 8 вересня по 16 листопада. Зміни рівня радіації були зареєстровані в Чехії, Австрії, Словаччині, Німеччині, Швеції, Франції та Польщі.

Радіо Свобода