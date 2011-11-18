Відбулося засідання робочої групи ГУАМ з туризму

Керівники відомств, відповідальних за розвиток туризму в державах-членах ГУАМ, обговорили можливість розширення спільного туристичного продукту ГУАМ-Японія на ринки США, Канади і Південної Кореї.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, 17-18 листопада 2011 року в Секретаріаті ГУАМ в Києві відбулося 12-те засідання Робочої групи ГУАМ з туризму (РГТУР) на рівні керівників і заступників керівників відомств, відповідальних за розвиток туризму в державах-членах ГУАМ, у якому взяли участь представники туристичних адміністрацій, Посольств держав-членів ГУАМ і Секретаріату ГУАМ.

Учасники засідання обговорили виконання Плану дій щодо розвитку спільного туристичного продукту ГУАМ-Японія, а також терміни проведення пресс-туру для зацікавлених представників японських засобів масової інформації, який планується провести в квітні 2012 року.

Чергове засідання РГТУР планується провести в І кварталі 2012 року.