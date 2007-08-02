Мінфін Киргизії тільки почав розглядати погашення українського боргу

Меморандум з пропозиціями щодо погашення боргу України перед Киргизстаном, переданий Міністерством економіки України до Бішкека 3 липня, на сьогодні розглядається в Міністерстві фінансів Киргизстану.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив посол Киргизстану в Україні Еркін МАМКУЛОВ.

“Оцінювати документ зарано – над ним працюють у нашому Міністерстві фінансів, яке з українським Міністерством економіки має вирішити це питання”, – сказав посол.

Він відзначив, що консультації з вирішення питання про борг було відновлено в січні, і Киргизстан зацікавлений у швидкому вирішенні цього питання.

“Ми зацікавлені, аби були знайдені умови, які влаштовують обидві сторони. Це питання заважає розвиткові наших відносин в інших сферах. Для нас головне, аби питання було врегульоване. Обговорювати форми можна, але головне, щоб це питання було знято з порядку денного”, - відзначив Е.МАМКУЛОВ.

За словами посла, вирішення питання з боргом сприятиме підписанню протоколу про спільний доступ на ринки товарів і послуг, що є необхідним для вступу України до СОТ. “Врегулювання позиції щодо боргу сприятиме вирішенню питання в Женеві... У нас свої національні інтереси, у України свої", - заявив Е.МАМКУЛОВ, наголосивши, що переговори щодо боргу України перед Киргизстаном тривають з 1992 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 3 липня направив урядові Киргизстану проект меморандуму з вирішення питання про заборгованість України перед Киргизстаном у розмірі 27 млн. дол., в якому пропонує визначити статус боргу як корпоративного і вирішити питання за рахунок технічної і гуманітарної допомоги та участі в спільних інвестиційних проектах.

Принципова позиція уряду України полягає в тому, що борг перед Киргизстаном, який виник в роки існування СРСР, є не державним, а корпоративним.

Як заявляв міністр економіки України Анатолій КІНАХ, Киргизстан дав принципову згоду визнати борг як корпоративний.