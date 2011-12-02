У Єврокомітеті із запобігання катуванням задоволені Київським СІЗО

Комісія Європейського комітету зі запобігання тортур та нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКПТ) відвідала Київський слідчий ізолятор.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби.

Як повідомляється, комісія ЄКПТ працює в Україні з 28 листопада. В рамках виконання плану роботи члени ЄКПТ 29 листопада – 1 грудня 2011 року відвідували Київське СІЗО. По завершенню інспектування Київського СІЗО 1 грудня на базі цієї установи відбулась зустріч міжнародних експертів з керівництвом установи та ДПтСУ, на якій обговорювались попередні результати інспектування, шляхи подальшого вирішення на державному рівні нагальних питань.

Попередньо експерти надали позитивну оцінку створеним умовам тримання неповнолітніх ув`язнених, умовам у приміщеннях медико-санітарної частини, завершенню будівництва нового режимного корпусу для тримання заарештованих жінок, а також проведеними поточними ремонтами приміщень харчоблоку, камер, тепло-, водо- та електромереж.

Як зазначили у прес-службі, поряд з цим, в ході зустрічі обговорювались й інші питання діяльності Київського СІЗО. Зокрема, зверталась увага на переповненість СІЗО, необхідність забезпечення ув`язнених належною житловою площею, покращення побутових умов ув`язнених шляхом подальшого проведення ремонтних робіт (особливо в корпусах, яким понад 100 років), удосконалення взаємодії державних органів і установ в питаннях надання медичної допомоги ув`язненим за межами СІЗО, збільшення штату медперсоналу установи (зокрема фахівців психіатрії), удосконалення системи ведення медичної документації, а також оновлення існуючого та збільшення загальної кількості медобладнання установи.

Як наголошується у повідомленні, більш детальне обговорення результатів інспектування установ експертами ЄКПТ буде проводитись в Міністерстві юстиції України, а остаточні результати інспектування комітет направить уряду України у 2012 році.