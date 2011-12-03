У Болгарії в гірському тунелі зіткнулися 15 легковиків та 3 вантажівки

У Болгарії в гірському тунелі на автомагістралі, що сполучає Софію з Варною, сталася аварія за участю 15 легкових автомобілів і трьох вантажівок, внаслідок якої постраждали дві людини.

Як повідомляє «Газета.ру», за даними поліції, водій однієї з вантажівок не впорався при в`їзді до тунелю з керуванням і врізався в його стіну, внаслідок чого машина заблокувала рух в обох напрямах. Потім до тунелю на високій швидкості в`їхали ще дві вантажівки, водії яких не встигли вчасно загальмувати, після чого машини зіткнулися з хурою, що стояла на дорозі.

Також у ДТП потрапили 15 легкових автомобілів, водії яких, швидше за все, порушили швидкісний режим.

Дорожні служби звільняють тунель від автомобілів, основна складність полягає у виведенні звідти вантажівок. Рух по трасі перекрито, дорожня поліція організувала об`їзні маршрути.