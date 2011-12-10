Лідери ЄС готові включити Болгарію і Румунію до Шенгенської зони
01:49, 10 грудня 2011Світ
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Звернення до Ради Євросоюзу
Лідери ЄС закликали Раду ЄС схвалити рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках засідання Європейської Ради, схвалених 9 грудня.
“Європейська Рада зазначає, що всі юридичні умови виконані для схвалення рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Вона закликає Раду ЄС схвалити відповідне рішення якомога швидше”, - написано у висновках.
При цьому, лідери ЄС зазначили, що у випадку необхідності, готові повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні Європейської Ради у березні.
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