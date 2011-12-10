Лідери ЄС готові включити Болгарію і Румунію до Шенгенської зони

Лідери ЄС закликали Раду ЄС схвалити рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках засідання Європейської Ради, схвалених 9 грудня.

“Європейська Рада зазначає, що всі юридичні умови виконані для схвалення рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Вона закликає Раду ЄС схвалити відповідне рішення якомога швидше”, - написано у висновках.

При цьому, лідери ЄС зазначили, що у випадку необхідності, готові повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні Європейської Ради у березні.