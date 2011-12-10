Сьогодні у Стокгольмі та Осло вручають Нобелівські премії

У шведській і норвезькій столицях сьогодні пройде кульмінація нобелівських урочистостей - вручення премії і святковий банкет для лауреатів і гостей. Як передає ІТАР-ТАСС, захід відбудеться в день пам`яті Альфреда Нобеля, який пішов із життя 10 грудня 1896 року.

Дев`ять з тринадцяти лауреатів Нобелівської премії одержать у Філармонії Стокгольма з рук короля Швеції Карла XVI Густава почесний диплом і золоту медаль з портретом засновника премії. Лауреата у сфері фізіології і медицини Ральфа Стайнмана (Канада), який помер, - нагороду присуджено йому за "відкриття дендритної клітини і її ролі у набутому імунітеті" - представлятиме його дружина Клодія.

Премію з фізіології і медицини також одержать Брюс БОЙТЛЕР (США), Жюль ХОФМАН (Люксембург, Франція) - за "відкриття у сфері активації природженого імунітету". У розділі "фізика" лауреатами стали американські вчені Сол ПЕРЛМУТТЕР, Адам РІСС і громадянин Австралії і США Брайан ШМІДТ. Як оголосив Нобелівський комітет при Шведській королівській академії наук, вчені удостоєні високої нагороди "за відкриття зростання швидкості розширення Всесвіту шляхом спостереження за далекими найновішими зірками".

У сфері хімії лауреатом став ізраїльський вчений Денієл ШЕХТМАН, який одержить премію за "відкриття квазікристалів".

Знаменитого шведського поета Томаса Транстрьомера удостоєно високого звання за те, що його "стислі, прозорі картинки давали нам свіже розуміння дійсності", йдеться в мотивації Нобелівського комітету. Це перший поет серед володарів нагороди у галузі літератури з 1996 року.

Американці Томас САРДЖЕНТ і Крістофер СІМС одержать премію Банку Швеції пам`яті Альфреда Нобеля за "емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв`язків у макроекономіці".

Премію миру, згідно із заповітом Нобеля, буде вручено в Осло. Її розділили між собою три жінки - президент Ліберії Елен ДЖОНСОН-СЕРЛІФ, ліберійська правозахисниця Лейма ГБОВІ і активістка з Йемену Таваккул КАРМАН - "за їх ненасильницьку боротьбу за право жінок брати участь у миротворчому процесі у всьому світі".

Сьогоднішня церемонія вручення Нобелівських премій - 110-а за рахунком. У кожній із шести дисциплін її розмір становить 10 млн. крон (1,49 млн. дол.)