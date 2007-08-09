Берлінську стіну вирішили відремонтувати

Берлінську стіну, яка була одним з найвідоміших символів Холодної війни, хочуть поремонтувати, повідомляє агентство Associated Press. Хоча точна сума витрат на реконструкцію не визначена, очікується, що знадобиться більше 1,8 мільйонів доларів.

За словами одного з представника міської влади Йорга Флеміга (Joerg Flaehmig), цих коштів замало, щоб провести ремонт повністю. Через це початок робіт, запланований на вересень, доведеться відкласти.

З плином часу і завдяки туристам, що постійно відколюють від стіни шматочки на сувеніри, і сама стіна, і граффіті, що вкривають її, прийшли в непридатність. Для ремонту треба не тільки зміцнити саму стіну, а й відновити граффіті, що потребуватиме виплат художникам. 1990 року ділянку стіни, яка залишилася після ліквідації, розписали 118 художників.

Берлінська стіна була частиною післявоєнного розмежування між ФРН і НДР. Її будівництво почалося 1961 року. Вона складалася з 45 тисяч бетонних блоків розміром 3,6 на 1,5 метра. Зруйнована 1989 року і одержала статус історичного пам`ятника в 1991 році.