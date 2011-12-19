Конгрес США дозволив поставку зброї Грузії і чекає того ж від інших

Конгрес США проголосував за поглиблення військового співробітництва з Грузією, внаслідок чого Тбілісі отримає нові озброєння, можливо, й від інших країн – членів НАТО, повідомляє Газета.Ru.

Відповідне положення включено до законопроекту про бюджет Пентагону на 2012 рік. Документ передбачає продаж Тбілісі оборонного озброєння й уже схвалений палатою представників США. Тепер законопроект направлено на підпис Президенту Бараку ОБАМІ.

Члени конгресу закликають надати підтримку уряду Грузії в питаннях забезпечення захисту свого народу й суверенної території. Американські законодавці також вважають, що адміністрація Б.ОБАМИ повинна переконати владу інших членів НАТО і країн-партнерів відновити продаж військової техніки та майна Тбілісі.