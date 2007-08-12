Прем`єр Косова сказав, коли розраховує на незалежність від Сербії

Прем`єр-міністр Косова Агім ЧЕКУ на переговорах з представниками "трійки" посередників із Росії, США і ЄС заявив, що дуже розраховує отримати незалежність від Сербії до кінця 2007 р., повідомляє Reuters.

"Я працюю над визнанням незалежності Косова в нинішніх кордонах упродовж цього року", - заявив А.ЧЕКУ. "Це не відправна точка для переговорів. Це не запрошення до обговорення", - наголосив косовський прем`єр-міністр. При цьому він додав, що “не хоче витрачати 120 днів, розмірковуючи про неможливі речі".

Напередодні представники "трійки", що сформована контактною групою щодо визначення майбутнього статусу Косова, прибули в столицю сербського автономного краю з Белграда, де зустрілися з Президентом Сербії Борисом ТАДІЧЕМ і прем`єр-міністром країни Воїславом КОШТУНІЦЕЮ.

Контактна група була сформована в липні 2007 р. після того, як Росія заблокувала запропонований європейцями варіант відділення краю від Сербії. До 10 грудня ц.р. "трійка" повинна надати Генсеку ООН Пан Гі МУНУ звіт про виконану роботу.

Вашингтон заявив, що не має наміру проводити переговори після цієї дати і готовий визнати незалежність Косова навіть за відсутності позитивної резолюції ООН.