Прес-секретар: очевидно, що Путін поза конкуренцією

Прем'єр-міністра, кандидата в президенти Росії Володимира Путіна, як і раніше, підтримує більшість громадян РФ, повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, коментуючи в інтерв'ю агентству Франс Прес мітинги опозиції.

"Як політика і кандидата в президенти Путіна, як і раніше, підтримує більшість", - сказав Пєсков.



"Що стосується вимог маніфестантів, то їхня думка була почута. Ми ставимося до неї з повагою. Люди, які вийшли на вулицю, - важлива частина суспільства, але вони - в меншості", - зазначив прес-секретар.



На думку Пєскова, "очевидно, що Путін, як кандидат у президенти, поза конкуренцією".



У суботу, нагадує РІА "Новости", в Росії пройшли мітинги опозиції. Наймасштабніший відбувся на проспекті Сахарова в Москві. Він був узгоджений з владою, перевищив за чисельністю акцію на Болотній площі і, так само, як і акція 10 грудня, пройшов без інцидентів і затримань.



За підсумками мітингу була прийнята резолюція. Основні вимоги документа залишилися такими ж, як на мітингу 10 грудня:



- анулювання результатів виборів до парламенту і призначення нового голосування,



- звільнення політв'язнів



- зміна виборчого законодавства та реєстрація на виборах всіх партій.



Крім того, прийнято рішення створити московську асоціацію спостерігачів для контролю за виборами.



Організатори мітингу додали до резолюції пункт, який закликає громадян не голосувати за кандидата від партії "Єдина Росія" на президентських виборах.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на результатиопитуванняВсеросійськогоцентрувивчення громадськоїдумки (рос. ВЦИОМ),якбипрезидентськівиборивідбулися найближчоїнеділі, заПутінапроголосували б42 відсоткивиборців.



Надругому місціопинився блідеркомуністівГеннадійЗюгановз 11відсотками, ще стількижлюдейзаявили, що не пішлибнавибори, а 15 - не визначилися.ВолодимирЖириновськийзібравби 9відсотків, глава "есерів" СергійМиронов- 5.Протиіншихпрізвищ,включенихвопитувальнийлист:Прохоров, Явлінський, Нємцов, Навальний, Дмитрієва, Рогозін, Шевчук,- зазначеніабо 0, або1. Стільки ж налаштовані порвати бюлетень.



Заданими тогож опитування, рейтингсхвалення діяльностіПутінасклав 51відсоток.Ще наприкінцілистопада цейпоказникстановив 61відсоток.Всередньомуза 11місяців 2011року рейтингпрем'єр-міністрастановивприблизно63,8 відсотка.