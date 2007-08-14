Генпрокуратура РФ: катастрофа ”Невського експресу” - наслідок теракту

За фактом аварії потягу "Невський експрес" Москва-Петербург у Новгородській області порушено кримінальну справу за статтею "тероризм". Як повідомляє NEWSru, Генпрокуратура РФ сьогодні вранці підтвердила, що потяг зійшов з колії внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою, закладеного за 30 метрів від мосту. За даними правоохоронців, на місці події залишилася воронка півтора на півтора метри, виявлені металеві предмети – частини вибухового пристрою, а також проводи, протягнуті на 5 метрів від колії. У прокуратурі не виключають, що злочин скоєно організованою групою.

За даними "Російських залізниць", по медичну допомогу звернулися 60 людей, 25 були відправлені до лікарні міста Малі Вішери Новгородської області.

Ще вісім потерпілих пасажирів потягу, зокрема 12-річну дівчинку і громадянина Італії, медики госпіталізували після їх прибуття на дизельному потягу на Московський вокзал Петербурга. Двоє людей перебувають у критичному стані.

За повідомленням “Російських залізниць», через теракт пошкоджено 800 м залізничного полотна. Внаслідок аварії з колії зійшли електровоз і 12 вагонів.

Після аварії рух потягів по цій гілці був паралізований. Десять потягів сполученням Санкт-Петербург - Москва, які знаходилися в дорозі під час аварії пасажирського потягу "Невський експрес" у Новгородській області, зараз стоять у Ленінградській області, повідомила прес-служба РЗ.