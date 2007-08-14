У Латвії демонтували пам`ятник радянським воїнам

У латвійському місті Бауска за рішенням органів місцевого самоврядування пам`ятник радянським воїнам був перенесений з парку Корфа в центрі на військове кладовище.

Інформація про перенесення пам`ятника не розголошувалася до самого перенесення гранітного меморіалу.

Після отримання сигналу про те, що бауський пам`ятник кудись переміщається, члени Латвійського антифашистського комітету виїхали до Бауска і виявили пам`ятник вже на військовому кладовищі. На місці члени комітету з`ясували, що перенесення було санкціоноване місцевим самоврядуванням. За планом, затвердженим владою, перенесення мало бути здійснене на 1 вересня, проте роботи почалися 13 серпня.

Як заявили РІА Новости в Бауській міськдумі, перенесення пам`ятника було здійснене згідно з планами розвитку міста, і не має політичного підтексту.

Гранітний пам`ятник радянським воїнам-визволителям Бауски був встановлений у середині 1950-х років в парку барона Корфа, в центрі міста. Пам`ятник являє з себе гранітний моноліт з викарбованою на ньому датою звільнення Бауски від фашистів, і написом "визволителям Бауски".

РІА "Новости"