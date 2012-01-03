У столиці Лівії сталася перестрілка між двома групами колишніх повстанців

У центрі лівійської столиці Тріполі сьогодні сталася перестрілка між двома групами колишніх повстанців.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, у бій вступили "екс-революціонери" із Тріполі і Місурати.

За свідченнями очевидців, повстанці використовували автомати і гранатомети. В обох сторін є поранені, інформації про вбитих наразі немає.

За однією з версій, повстанці з Місурати спробували взяти штурмом будівлю військової ради.

Агентство зазначає, що громадянська війна в Лівії, в результаті якої був повалений режим Муамара Каддафі, призвела до того, що зараз майже у кожного жителя країни є вогнепальна зброя. Нова влада не знає, як роззброїти жителів, а наявність у людей стрілецької зброї дозволяє колишнім "революціонерам" створювати банди і займатися грабунками.

Два дні тому група озброєних бойовиків спробувала прорватися до Тунісу, однак Національна гвардія цієї країни присікла цю спробу прориву після перестрілки на кордоні.

Як повідомлялося, в середині лютого 2011 року в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою відставки лідера Джамагирії М. Каддафі, який правив країною більше 40 років. Згодом демонстрації переросли у збройне протистояння між урядовими військами і силами опозиції.

РБ ООН 17 березня ухвалила резолюцію, що відкривала можливість іноземного військового втручання в ситуацію у цій північноафриканській країні. В операції коаліційних сил, що почалася 19 березня, брали участь, зокрема, Велика Британія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія, Норвегія.

Упродовж майже десяти місяців бойових дій противникам режиму М.Каддафі вдалося встановити контроль майже над усією територією Лівії. У лютому опозиція сформувала в Бенгазі Перехідну національну раду (ПНР), яку оголосила єдиним легітимним органом влади в країні. ПНР визнали більше 60 країн. М.Каддафі, який правив Лівією 42 роки, загинув у жовтні 2011 р. в районі своєї "малої батьківщини" – міста Сирт – після того, як його взяли у полон.