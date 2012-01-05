Apple погрожує судом китайцям, які випустили ляльку Стіва Джобса

Компанія Apple погрожує судом китайській фірмі з виробництва іграшок In Icons, що налагодила випуск ляльок померлого в 2011 році засновника компанії Apple Стіва Джобса, повідомляє The Telegraph

За заявою Apple, що надійшла до китайських виробників, створення іграшок із використанням логотипу компанії, а також імені або зовнішньої подібності Стіва Джобса буде кримінальним злочином.

Лялька висотою в 30 см має надійти в продаж у лютому цього року, проте її вже можна замовити на інтернет-аукціоні eBay. Аукціон пропонує її придбати за 135 доларів, тоді як роздрібна ціна ляльки має становити 99 доларів, зазначає «Газета.ру».

На ляльку надіто традиційні для Джобса блакитні джинси, чорна водолазка й кросівки.