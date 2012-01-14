9 країн ЄС втратили кредитний рейтинг (список)
01:05, 14 січня 2012Світ
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Шість - зберегли
МіжнароднерейтинговеагентствоStandard&Poor`sзнизилокредитнірейтинги9 країнЄвросоюзу. На двіпозиції зниженірейтингиКіпру, Італії, Португаліїта Іспанії. КредитнірейтингуАвстрії, Франції, Мальти, Словаччинита Словеніїзниженінаоднупозицію. Такожповідомляється,щозбереженорейтингиБельгії, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, Люксембургу таНідерландів. На думкуекспертів, зниженнякредитнихрейтингіврядукраїнєврозонинайближчим часом неприведедо різкогопоглиблення фінансовоїкризивцихдержавах. РейтингФранціїбувнанайвищомурівні "ААА"."Це не добрановина,але й некатастрофа... НерейтинговіагентствавизначаютьполітикуФранції", -заявивглаваміністерствафінансів країни.
На двіпозиції зниженірейтингиКіпру, Італії, Португаліїта Іспанії.
КредитнірейтингуАвстрії, Франції, Мальти, Словаччинита Словеніїзниженінаоднупозицію.
Такожповідомляється,щозбереженорейтингиБельгії, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, Люксембургу таНідерландів.
На думкуекспертів, зниженнякредитнихрейтингіврядукраїнєврозонинайближчим часом неприведедо різкогопоглиблення фінансовоїкризивцихдержавах.
РейтингФранціїбувнанайвищомурівні "ААА"."Це не добрановина,але й некатастрофа... НерейтинговіагентствавизначаютьполітикуФранції", -заявивглаваміністерствафінансів країни.
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