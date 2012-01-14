9 країн ЄС втратили кредитний рейтинг (список)

01:05, 14 січня 2012
Світ
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Шість - зберегли

МіжнароднерейтинговеагентствоStandard&Poor`sзнизилокредитнірейтинги9 країнЄвросоюзу.

На двіпозиції зниженірейтингиКіпру, Італії, Португаліїта Іспанії.

КредитнірейтингуАвстрії, Франції, Мальти, Словаччинита Словеніїзниженінаоднупозицію.

Такожповідомляється,щозбереженорейтингиБельгії, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, Люксембургу таНідерландів.

На думкуекспертів, зниженнякредитнихрейтингіврядукраїнєврозонинайближчим часом неприведедо різкогопоглиблення фінансовоїкризивцихдержавах.

РейтингФранціїбувнанайвищомурівні "ААА"."Це не добрановина,але й некатастрофа... НерейтинговіагентствавизначаютьполітикуФранції", -заявивглаваміністерствафінансів країни.

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