Парламентські вибори в Казахстані завершилися скандалом. Про це повідомляє "Эхо Москвы".Опозиційна загальнонаціональна соціал-демократична партія не вірить, що не подолала 7-процентний бар`єр. Як заявив сьогодні один з лідерів партії Булат Абілов, ОСДП набрала від 20 до 30 відсотків голосів. Тисячі заяв про порушення під час виборів, за його словами, будуть подані до суду. Згідно з озвученими сьогодні офіційними даними, в нижню палату парламенту Казахстану пройшла тільки президентська партія.