До США наближається ураган: нафтокомпанії евакуйовують співробітників

Американські нафтові компанії приступили до евакуації своїх співробітників у зв`язку з наближенням урагану "Дін", що наближається до берегів США.

Інформацію про евакуацію свого персоналу розповсюдили прес-служби нафтовидобувних компаній Exxon Mobil, Shell Oil Co., Royal Dutch/Shell і ConocoPhillips.

Крім того, керівництво цих компаній ухвалило рішення про скорочення видобутку нафти і газу. Служба управління корисними копалинами США повідомила, що видобуток нафти в Мексиканській затоці, що становить 1,3 млн. барр./день, була скорочена на 10,3 тис. барр./день. Видобуток газу, який становить 7,7 млрд куб./день, була скорочена на 16 млн. куб. м.

Тим часом, метеорологи передбачають, що "Дін" на відміну від ураганів "Катріна" і "Ріта" обійде стороною райони видобутку нафти і її переробки, передає Reuters.

"Дін" вже промайнув над малими Антільськими островами і наближається до Гаїті, Ямайки і мексиканського півострова Юкатан. Швидкість поривів вітру сягає 240 км/ч.

На сьогоднішній день жертвами урагану стало 4 людей.

РБК-Україна