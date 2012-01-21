Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Монголії Цахіагійна ЕЛБЕГДОРЖА з нагоди 20-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Монголією.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, «роки співробітництва, позначені дружбою і надійним партнерством на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, є основою для подальшого поглиблення конструктивної взаємодії між Україною і Монголією».

Глава Української держави висловив переконання, що «ми і надалі ефективно співпрацюватимемо задля зміцнення позицій наших країн на міжнародній арені та досягнення нових здобутків на благо народів обох держав».

В.ЯНУКОВИЧ побажав Ц.ЕЛБЕГДОРЖУ міцного здоров'я, невичерпної енергії та успіхів, а дружньому народові Монголії – миру і добробуту.