Лідери Греції зірвали домовленість через один пункт

До ранку ще є час

У Греціїлідерампартій, які підтримуютьнинішній«урядтехнократів», не вдалосядомовитисяпро нові заходиекономії,якідозволилибкраїнірозраховуватинановийпакетміжнародноїдопомоги,передаєРадіоСвобода.



Повідомляється,щоостаточна відповідькредиторамз Євросоюзута Міжнародноговалютногофонду будевпонеділоквранці.



Лідериконсервативноїпартії«Новадемократія» інаціоналістичногооб'єднанняЛАОСне погодилися зоднією з умовкредиторів -20-процентнимзниженнямрівнямінімальноїзарплати.Заразвін становить750 єврона місяць.



Якщо Греція, що переживаєгострийборгову кризу, неотримаєновуфінансовудопомогудосерединиберезня,країна можезіткнутисяздефолтом.

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