Лідери Греції зірвали домовленість через один пункт
01:19, 06 лютого 2012Світ
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У Греціїлідерампартій, які підтримуютьнинішній«урядтехнократів», не вдалосядомовитисяпро нові заходиекономії,якідозволилибкраїнірозраховуватинановийпакетміжнародноїдопомоги,передаєРадіоСвобода.
Повідомляється,щоостаточна відповідькредиторамз Євросоюзута Міжнародноговалютногофонду будевпонеділоквранці.
Лідериконсервативноїпартії«Новадемократія» інаціоналістичногооб'єднанняЛАОСне погодилися зоднією з умовкредиторів -20-процентнимзниженнямрівнямінімальноїзарплати.Заразвін становить750 єврона місяць.
Якщо Греція, що переживаєгострийборгову кризу, неотримаєновуфінансовудопомогудосерединиберезня,країна можезіткнутисяздефолтом.
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