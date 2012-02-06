Лідери Греції зірвали домовленість через один пункт

01:19, 06 лютого 2012
Світ
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До ранку ще є час

У Греціїлідерампартій, які  підтримуютьнинішній«урядтехнократів», не вдалосядомовитисяпро нові заходиекономії,якідозволилибкраїнірозраховуватинановийпакетміжнародноїдопомоги,передаєРадіоСвобода.

Повідомляється,щоостаточна відповідькредиторамз Євросоюзута Міжнародноговалютногофонду будевпонеділоквранці.

Лідериконсервативноїпартії«Новадемократія» інаціоналістичногооб'єднанняЛАОСне погодилися зоднією з умовкредиторів -20-процентнимзниженнямрівнямінімальноїзарплати.Заразвін становить750 єврона місяць.

Якщо Греція, що переживаєгострийборгову кризу, неотримаєновуфінансовудопомогудосерединиберезня,країна можезіткнутисяздефолтом.

 

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