Газпром: Україна не становить ризику

Ризику для транзиту російського газу через Україну немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник глави «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю телеканалу« Росія 24 ».

«У нас минулий рік, на жаль, закінчився безрезультатно, по переговорах, які ми вели (з Україною - УНІАН) щодо розширення нашої співпраці. Слава Богу, що підписаний у 2009 році контракт дозволяє не турбуватися про продовження поставок. Ризику для транзиту або поставок немає", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.