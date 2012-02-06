Газпром: Україна не становить ризику
23:35, 06 лютого 2012Світ
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Попри марні переговори
Ризику для транзиту російського газу через Україну немає.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник глави «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю телеканалу« Росія 24 ».
«У нас минулий рік, на жаль, закінчився безрезультатно, по переговорах, які ми вели (з Україною - УНІАН) щодо розширення нашої співпраці. Слава Богу, що підписаний у 2009 році контракт дозволяє не турбуватися про продовження поставок. Ризику для транзиту або поставок немає", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.
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