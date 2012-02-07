Німеччина та Франція планують спільні податки для підприємств

Німеччина та Франція планують узгодити спільні податки для підприємств.

Як повідомляє сьогодні французька Le Monde, про це заявили в Парижі Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

“Перша мета, яку ми зафіксували, - наблизити Німеччину та Францію в податках на підприємства, що дасть можливість створити фіскальну зону для підприємств”, - заявив французький Президент.

За його словами, міністри фінансів обох країн на сьогодні працюють над реалізацією цього плану.

При цьому Н.САРКОЗІ нагадав, що в Німеччині загальний рівень податків для підприємств нижчий, ніж у Франції, однак база оподаткування є більшою.

“Таким чином, наша ідея полягає в розширенні бази оподаткування для французьких компаній і, відтак, мати можливість зменшити рівень податків”, - зазначив французький Президент.