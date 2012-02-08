Хакери зламали пошту радників президента Сирії

Хакери з угруповання Anonymous отримали доступ до десятків електронних поштових скриньок представників адміністрації президента Сирії і оприлюднили листування, пов'язане з його підготовкою до інтерв'ю з американським телеканалом ABC, повідомляє кореспондент РІА "Новости" з посиланням на ізраїльську газету Haaretz.



За даними видання, в результаті злому сервера в розпорядженні хакерів опинилися десятки електронних листів помічників і радників президента Сирії Башара Асада (Bashar al-Assad). Багато поштових скриньок президентської адміністрації були захищені найпростішим паролем "12345", свідчать дані, викладені на сайті Pastebin, на якому хакери з Anonymous і раніше викладали дані, отримані в результаті зломів.



У ряді листів, отриманих хакерами, детально обговорюється підготовка Башара Асада до інтерв'ю з кореспондентом ABC News Барбарою Уолтерс (Barbara Walters), яке відбулося в грудні 2011 року, пише Haaretz.



В електронному листі від глави місії Сирії в ООН є кілька порад, зокрема, зазначається, що "психологією американців можна легко маніпулювати".



"Вкрай важливо зазначити, що ряд помилок був здійснений на початку нинішньої кризи, тому що в країні не було добре організованої поліції. Психологією американців можна легко маніпулювати, якщо вони почують, що були "помилки", які "виправляються ", - йдеться в листі. Крім того, глава місії радить згадати ситуацію з протестами Occupy Wall Street і роль поліції в розгоні демонстрантів.



Згідно з текстом листа, Асаду також рекомендувалося сказати про відкритість в Сирії соціальних інтернет-ресурсів Facebook і YouTube, оскільки вони важливі для американських громадян, і про вільний доступ іноземних журналістів у країну в перший місяць кризи.