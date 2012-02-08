У Китаї народився хлопчик-велетень

У Китаї народився справжній богатир. Дитина вагою 7 кілограмів 40 грамів, повідомляє ТСН.

Щасливий батько велетня радий поповненню у родині, а дитину називає маленьким дракончиком, адже малюк народився у перший день весни за китайським кадендарем.Татусь упевнений, що завдяки цьому його син буде щасливим.

У мами це вже друга дитина, вона зізнається, що під час вагітності почувалася аж надто незграбною, але не могла повірити, що народить такого богатиря.

Малюка назвали Чун Чуном. Він має всі шанси стати найважчим новонародженим Китаю. Та йому не побити рекорд хлопчика з Суматри. Тамтешнє малятко важило майже 9 кілограмів.