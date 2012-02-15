Європарламент обговорить застосування смертної кари

Європарламент на засіданні в Страсбурзі 16 лютого обговорить проблему застосування смертної кари в Білорусі, Єгипті і Японії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба ЄП.

За підсумками годинного обговорення планується ухвалити відповідні резолюції стосовно трьох названих країн.

Як повідомляє прес-служба ЄП, проблему смертної кари в Білорусі євродепутати обговорюватимуть у світлі вироку Дмитру КОНОВАЛОВУ і Владиславу КОВАЛЬОВУ.

Нагадаємо, що 30 листопада 2011 року Верховний суд Білорусі визнав 25-річних Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА винними у справі про теракт у мінському метро 11 квітня 2011 року і засудив до смертної кари.

7 грудня 2011 р. В.КОВАЛЬОВ подав прохання про помилування. Д.КОНОВАЛОВ визнав вирок, і відмовився подавати прохання про помилування.

Процес над Д.КОНОВАЛОВИМ і В.КОВАЛЬОВИМ, а також винесені їм вироки викликали неоднозначну реакцію в білоруському суспільстві, і в черговий раз привернули увагу до проблеми смертної кари.

Білорусь – єдина в Європі країна, де досі застосовується смертна кара.