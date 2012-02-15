Майбутній голова Китаю побував у США

Говорили про торгівлю, Сирію та права людини

Китай готовийдо конструктивногодіалогузі СполученимиШтатамита іншимикраїнамиз питанняпро дотриманняправлюдини.Про це,як повідомляєРадіоСвобода,заявивпід час візитудо ВашингтоназаступникголовиКНРСіЦзіньпін.Вінзазначив,щозаостанні30років Китайдосяг "значнихрезультатів у цариніправлюдини".



Питанняпро дотриманняправпорушувалосяназустрічахСіЦзіньпіназпрезидентом СШАБаракомОбамоюта віце-президентомДжоБайденом.



Важливоютемоюзустрічейсталатакожторговельно-економічнаспівпраця.БаракОбамазазначив,щовміжнародній торгівлінеобхідно "гратиза правилами",наголосившиприцьомуна надзвичайнійважливостіекономічнихзв'язківз Китаєм.



НазустрічіСіЦзіньпіназ Обамою,Байденомта міністромоборони СШАЛеоном Панеттоюобговорюваласятакож ситуаціявСирії.



СіЦзіньпін- основнийпретендентнате,щоб наступного рокузайнятипосадуголовиКНР.

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