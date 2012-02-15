Командувач ВМС України очолив "десант" у Китай

Делегація Збройних Сил України на чолі з командувачем Військово-Морських Сил адміралом Віктором МАКСИМОВИМ з 14 по 18 лютого здійснює візит до Китайської Народної Республіки. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, метою візиту є розвиток стратегічного партнерства з Китайською Народною Республікою, продовження діалогу між керівництвом генеральних штабів, військово-морських сил країн, вивчення досвіду реформування та розвитку Народно-визвольної армії Китаю, визначення пріоритетних напрямків та ефективних форм двостороннього військового співробітництва на перспективу.

Під час візиту передбачено проведення зустрічей з начальником Генерального штабу Народно-визвольної армії Китаю та його заступниками, командувачем Військово-Морських Сил Народно-визвольної армії Китаю, відвідування управлінь Головного штабу ВМС Народно-визвольної армії Китаю, військового училища, військових частин. Як планується, делегація також побуває у штабі Північного флоту ВМС Народно-визвольної армії Китаю, у військово-морській базі «Циндао», де, зокрема, відвідає один з кораблів флоту.

Візит відбувається відповідно до Плану заходів військового співробітництва Збройних Сил України на 2012 рік та за результатами домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту в Україну начальника Генерального штабу Народно-визвольної армії Китаю, що відбувся у серпні 2011 року.