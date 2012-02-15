Польща спростовує повідомлення про пропозицію Газпрому знизити ціну

Заява PGNiG

ПольськагазовамонополіяPolskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo(PGNiG)спростувалаповідомлення ЗМІпро те,щоГазпромзапропонувавновікомерційніумовипостачаньприродногогазудо Польщі.Якповідомляєпрес-службапольськоїкомпанії,PGNiGне отримувалавід Газпромужоднихпропозицій,оформленихвідповідно доконтрактнихпроцедурщодо зміникомерційних умовпоставок.



"ПредставникиPGNiGне робилиніякихзаявпро привабливістьнібитозапропонованого(Газпромом)скороченняцінинагазна 7-10%, якпро цеповідомилиЗМІ", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.



РанішепольськіЗМІповідомили,щоГазпромможезнизитицінунагаздляPGNiGна 7-10% вобмінназбільшеннязакупівель таPGNiGготоварозглянутицю пропозицію.



Улистопаді 2011 р.PGNiGзвернуласявСтокгольмськийарбітражнийсудз метоюдомогтися зниженняціннагаз, що постачаєтьсяза довгостроковимконтрактом зГазпромом.

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