Польща спростовує повідомлення про пропозицію Газпрому знизити ціну
Заява PGNiG
ПольськагазовамонополіяPolskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo(PGNiG)спростувалаповідомлення ЗМІпро те,щоГазпромзапропонувавновікомерційніумовипостачаньприродногогазудо Польщі.Якповідомляєпрес-службапольськоїкомпанії,PGNiGне отримувалавід Газпромужоднихпропозицій,оформленихвідповідно доконтрактнихпроцедурщодо зміникомерційних умовпоставок.
"ПредставникиPGNiGне робилиніякихзаявпро привабливістьнібитозапропонованого(Газпромом)скороченняцінинагазна 7-10%, якпро цеповідомилиЗМІ", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.
РанішепольськіЗМІповідомили,щоГазпромможезнизитицінунагаздляPGNiGна 7-10% вобмінназбільшеннязакупівель таPGNiGготоварозглянутицю пропозицію.
Улистопаді 2011 р.PGNiGзвернуласявСтокгольмськийарбітражнийсудз метоюдомогтися зниженняціннагаз, що постачаєтьсяза довгостроковимконтрактом зГазпромом.