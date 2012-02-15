У роті американця вибухнула електронна сигарета

Житель американського штату Флорида втратив частину своїх передніх зубів і шматок язика після того, як у нього в роті вибухнула електронна сигарета, передає в середу агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на службу пожежогасіння.

Імовірно, батарея сигарети вибухнула в ніч на вівторок, коли чоловік "палив". Постраждалий, чиє ім`я не наводиться, використовував електронні сигарети, щоб кинути шкідливу звичку.

Чоловік у цей час перебуває в лікарні міста Мобіл.

Про модель сигарети не повідомляється.

Електронні сигарети зовні практично не відрізняються від звичайних: це трубочка, що складається з акумулятора, парогенератора і змінних картриджів, наповнених ароматизованою рідиною. Кінчик сигарети світиться під час затягування, коли курець вдихає "дим", що дозволяє імітувати процес куріння.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) та Адміністрація з контролю за харчовими продуктами і лікарськими препаратами США (Food and Drug Administration, FDA) заявляли, що електронні сигарети, як і звичайні, становлять серйозну загрозу для здоров`я.

РІА "Новости"