В Індії завалився шестиповерховий житловий будинок: є жертви

Щонайменше дві людини загинули в індійському мегаполісі Мумбаї у понеділок під час обвалення шестиповерхового житлового будинку, повідомило РІА “Новости” черговий поліції району Донгрі, де відбулася трагедія.

За попередніми даними, семеро людей одержали поранення. Під завалами можуть знаходитися люди.

"На місце виїхали представники поліції, почато розслідування", - сказав черговий поліції.

Раніше телебачення повідомило, що на місце події направлено шість пожежних розрахунків і чотири екіпажі швидкої допомоги.

Це вже п`ятий трохи більше, ніж за місяць випадок обвалення будівлі в Мумбаї, розташованому на березі Аравійського моря.